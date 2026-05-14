أبرز إطلالات مهرجان كان.. المشمشي الراقي والبنفسجي الفاخر يخطفان الأنظار

لفتت النجمات الأنظار في مهرجان كان السينمائي بإطلالات حملت طابع الأناقة الكلاسيكية بلمسات عصرية ناعمة، حيث برزت الألوان الهادئة والفاخرة كعنوان رئيسي للسجادة الحمراء هذا العام.

تألقت عالية بهات بفستان مشمشي ناعم جاء بقصة ملكية واسعة وتفاصيل أنثوية حالمة، عكست أسلوبها الهادئ والأنيق. واعتمدت مكياجاً طبيعياً وتسريحة بسيطة حافظت على نعومة الإطلالة، لتظهر بإطلالة رومانسية خطفت اهتمام عدسات المصورين.

أما ديمي مور فاختارت فستاناً باللون البنفسجي بتصميم فاخر أبرز حضورها الكلاسيكي المعتاد، مع قصة انسيابية وتفاصيل لامعة أضافت لمسة درامية راقية على الإطلالة، بينما أكملت اللوك بمجوهرات فخمة وتسريحة شعر ناعمة زادت من فخامة ظهورها.

في المقابل، حافظت هاندا أرتشيل على أسلوبها الأنثوي الراقي بإطلالة جمعت بين البساطة والفخامة، مع تصميم أبرز جمال القصة والخامات اللامعة بطريقة ناعمة وأنيقة، لتؤكد مكانتها كواحدة من أبرز أيقونات الموضة التركيات في المهرجان.

وعكست إطلالات النجمات هذا العام عودة واضحة للألوان الناعمة والقصات الكلاسيكية، مع حضور قوي للتفاصيل الهادئة التي أعادت سحر الأناقة القديمة إلى السجادة الحمراء في «كان».