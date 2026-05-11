يشهد عالم الموضة في 2026 عودة قوية لأسلوب «الرومانسية القوطية» أو الـGothic Romance، وهو اتجاه يمزج بين الأنوثة الناعمة والطابع الغامض الدرامي. ويعتمد هذا الأسلوب على استخدام الدانتيل الأسود، الأقمشة المخملية، القصّات الطويلة والانسيابية، إضافة إلى التفاصيل الفيكتورية مثل الكورسيه والياقات العالية والقفازات الشفافة.

كما برزت في هذا التوجّه ألوان داكنة مثل الأسود، العنابي، البنفسجي العميق والرمادي الدخاني، مع مكياج هادئ يركّز على البشرة المخملية والعيون المحددة بأسلوب ناعم وغامض. أما الشعر، فاتجه نحو التموجات الكلاسيكية والتسريحات الطبيعية ذات الطابع الدرامي البسيط.

وقد ظهرت هذه الصيحة بوضوح في عروض عدد من دور الأزياء العالمية مثل Alexander McQueen وDior وValentino، إذ تم تقديم تصاميم تجمع بين الفخامة الكلاسيكية واللمسات العاطفية الحادة، ما يعكس توجّه الموضة الحالي نحو الإطلالات ذات الشخصية القوية والتفاصيل الفنية اللافتة.