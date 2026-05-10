يشهد عالم الأزياء تحولاً متسارعاً مع دخول تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى تجربة التسوق، خصوصاً عبر ما يُعرف بتجارب القياس الافتراضي، التي تسمح للمستخدمين برؤية الملابس على أجسامهم رقمياً قبل الشراء. وتعتمد هذه التقنية على تحليل أبعاد الجسم، وحركة القماش، والإضاءة، لإنتاج صورة واقعية تحاكي تجربة غرف القياس التقليدية بشكل رقمي.

وأصبحت هذه التقنيات عنصراً أساسياً في مستقبل التجارة الإلكترونية للأزياء، بعدما ساهمت في تقليل نسبة إرجاع الطلبات وزيادة ثقة المستهلك أثناء التسوق عبر الإنترنت. كما أتاحت للعلامات التجارية تقديم تجربة أكثر تفاعلية وشخصية، خصوصاً مع تطور أدوات التخصيص وتوصيات المقاسات الذكية.

وتعتمد أنظمة القياس الافتراضي الحديثة على تقنيات الرؤية الحاسوبية والنماذج التوليدية، التي تستطيع إعادة رسم الملابس بشكل واقعي على صورة المستخدم، مع مراعاة شكل الجسم ووضعية الوقوف وتفاصيل الخامات. وقد بدأت هذه التكنولوجيا بالتطور منذ مشاريع بحثية مبكرة مثل VITON، وصولاً إلى أنظمة أكثر تطوراً تعتمد على النماذج متعددة الوسائط والذكاء الاصطناعي التفاعلي.