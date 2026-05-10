أعلنت شركة تسويق النفط العراقية الحكومية، اليوم أن العراق رفع سعر البيع الرسمي لخام البصرة المتوسط إلى آسيا لشهر يونيو القادم بعلاوة 4.30 دولار للبرميل فوق متوسط عمان/دبي من سعر بيع رسمي لمايو الجاري بعلاوة 17.30 دولار للبرميل.



وتم تسعير خام البصرة الثقيل إلى آسيا للشهر نفسه بزيادة 2.20 دولار للبرميل فوق متوسط أسعار عمان/دبي، من علاوة بلغت 15.20 دولار للبرميل المحددة لمايو الجاري.



وكانت الشركة قد أعلنت منذ شهر رفع سعر البيع الرسمي لخام البصرة المتوسط إلى آسيا لشهر مايو الجاري 17.30 دولار للبرميل عن متوسط أسعار البيع في عُمان/دبي، وذلك بعد أن كان سعر البيع الرسمي في أبريل بزيادة 0.30 دولار للبرميل.



وزاد سعر بيع خام البصرة الثقيل إلى آسيا في الشهر نفسه 15.20 دولار للبرميل عن أسعار عُمان/دبي.



وأضافت الشركة أن سعر البيع الرسمي لخام البصرة المتوسط لشهر مايو لأوروبا تحدد بزيادة 20.45 دولار للبرميل عن سعر خام برنت.



وفي ما يتعلق بالسعر الرسمي لبيع خام البصرة المتوسط لشهر مايو إلى أمريكا الشمالية والجنوبية، أفادت الشركة بأنه تحدد بعلاوة 10.20 دولار للبرميل عن سعر خام أرغوس عالي الكبريت.