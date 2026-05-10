إيرادات دله الصحية تنمو بنسبة 21.7% مقارنة بالربع المماثل.. وعدد الزيارات يقفز 27.5%

أعلنت دله الصحية نتائجها للفترة المنتهية في 31 مارس 2026م، مسجلة نمواً قوياً في الإيرادات وأعداد الزيارات الربعية مقارنة بالربع الأول من العام الماضي بدفع من التوسع التشغيلي في مرافقها القائمة والمستحوذ عليها، وانتشار خدماتها في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية الذي ينعكس على قوة علامتها المؤسسية المعروفة بالجودة والموثوقية.

نتائج الربع الأول من العام 2026م

ارتفعت إيرادات المجموعة في الربع الأول من عام 2026م بنسبة 21.7% لتصل إلى 1.013.26 مليون ريال سعودي، مقارنة بـ832.75 مليون ريال سعودي للربع المماثل من العام السابق، بزيادة قدرها 180.51 مليون ريال سعودي. وجاء ارتفاع الإيرادات بدعم من الزيادة في أعداد زيارات مراجعي المجموعة، لاسيما في مستشفى دله الخبر ومستشفى دله الأحساء، مما يعكس الأثر الإيجابي للاستحواذات على نمو إيرادات المجموعة خلال الربع الحالي.

وارتفعت أعداد الزيارات للمجموعة بنسبة 27.5% لتصل إلى 936 ألف زيارة، مقارنة بـ734 ألف زيارة في الربع المماثل من العام السابق، بزيادة قدرها نحو 202 ألف زيارة. ويأتي هذا الارتفاع في الإيرادات على الرغم من تأثر الربع الحالي بموسمية النشاط في القطاع الصحي بدرجة كبيرة نتيجة ارتفاع عدد أيام إجازة عيد الفطر المبارك والإجازات المدرسية خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، وهو ما يعكس قدرة المجموعة على تعويض أثر العوامل الموسمية من خلال التوسع التشغيلي الناتج عن الاستحواذ وفي المرافق الطبية القائمة قبل الاستحواذ.

وانخفض صافي الربح العائد لمساهمي المصدر في الربع الأول من عام 2026م بنسبة 45.7% ليصل إلى 84.52 مليون ريال سعودي مقارنة بـ155.56 مليون ريال سعودي في الربع المماثل من العام السابق، بانخفاض قدره 71.04 مليون ريال سعودي. وانخفض ربح السهم في الربع الحالي ليبلغ 0.84 ريال سعودي للسهم مقارنة بـ1.59 ريال سعودي للسهم في الربع المماثل من العام السابق.

ويعود الانخفاض إلى الحدث غير المتكرر في الربع المماثل من عام 2025م، حيث كانت الشركة قد دخلت في صندوق عقاري بنسبة 33.33% من خلال مساهمة عينية متمثلة في أراضٍ، ما أدى إلى تسجيل مكاسب بلغت 51 مليون ريال خلال الربع الأول من عام 2025م. كذلك ارتفعت تكاليف التمويل ومصاريف التشغيل خلال الربع الأول من عام 2026م بقيمة 64 مليون ريال سعودي، ويعود غالبيتها إلى دمج نتائج مستشفى دله الخبر ومستشفى دله الأحساء ضمن القوائم المالية الموحدة للمجموعة خلال الربع الحالي، مقارنة بالربع المماثل من عام 2025م، والذي تضمن نتائج المستشفيين لمدة ثمانية أيام فقط نتيجة إتمام عملية الاستحواذ بتاريخ 23 مارس 2025م.

على الرغم مما سبق وتأثر الربع الحالي بموسمية النشاط في القطاع الصحي، تمكنت الشركة من تحقيق نمو في الإيرادات، بدعم من الأثر الإيجابي للاستحواذات والنمو التشغيلي للمرافق القائمة قبل الاستحواذ، وهو ما انعكس على ارتفاع إجمالي الربح بقيمة 36 مليون ريال سعودي خلال الربع الحالي مقارنةً بالربع المماثل من العام السابق.

وارتفع صافي الربح قبل تكاليف التمويل والإطفاء والاستهلاك والزكاة المعدل بأثر الربح غير المتكرر في الربع الأول من عام 2026م بنسبة 7% ليصل إلى 194 مليون ريال سعودي مقارنة بـ181 مليون ريال سعودي في الربع المماثل من العام السابق، بزيادة قدرها 13 مليون ريال سعودي.

وتجدر الإشارة إلى أن مبلغ صافي الربح العائد لمساهمي الشركة المحقق خلال الربع الحالي يتماشى مع التوقعات المرصودة في موازنة الشركة لعام 2026م والتي أخذت في الاعتبار ضمن معايير إعدادها عوامل موسمية النشاط.



تعليق رئيس مجلس الإدارة والنظرة المستقبلية

تعليقاً على نتائج الربع الأول من العام 2026م، أشاد المهندس طارق القصبي، رئيس مجلس إدارة شركة دله للخدمات الصحية، بقدرة الشركة على الحفاظ على مستوى إيرادات يتجاوز المليار ريال سعودي خلال الربع الحالي، مما يعكس قوة قاعدة الإيرادات التشغيلية للمجموعة ومرونة أدائها خلال الفترات الموسمية منخفضة النشاط. وعبر المهندس طارق عن اطمئنانه لأداء الشركة حيث تماشى صافي الربح المحقق خلال الربع الحالي مع التوقعات المرصودة في موازنة الشركة لعام 2026م والتي أخذت في الاعتبار ضمن معايير إعدادها عوامل موسمية النشاط. وأضاف القصبي بأن الشركة تواصل الاستفادة من التوسعات الإستراتيجية وزيادة الطاقة التشغيلية، سواءً في المرافق الطبية القائمة أو المستحوذ عليها، بما يساهم في تخفيف أثر العوامل الموسمية على إجمالي إيرادات المجموعة.

وأبدى القصبي تفاؤلاً كبيراً بأداء الشركة خلال الفترة المقبلة لاسيما في ظل التوسعات الإستراتيجية في مستشفياتها وعياداتها المنتشرة في مختلف مناطق المملكة مع مشاريع التوسع القادمة التي تشمل مستشفى العارض شمال الرياض وعدداً من العيادات الجديدة وخطط توسع كبيرة لمرافق وخدمات مستشفى دلّه الخبر. وأشار إلى أن عدداً من استثمارات الشركة في مشاريع الرقمنة وتعزيز كفاءة التشغيل والتكامل في تجربة المراجع ستؤتي ثمارها خلال العام الحالي، ومن المتوقع أن يضيف زخماً إلى النمو الذي تشهده الشركة.

يذكر أن مجموعة دله الصحية مدرجة في السوق الرئيسية لتداول السعودية (تحت الرمز: 4004، ورقم التعريف الدولي: SA135G51UI10).