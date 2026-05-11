من علامة طبيعية إلى تاتو دائم.. لماذا تتجه النساء لحبة الخال؟

شهدت صيحة «تاتو حبة الخال» انتشاراً واسعاً في عالم التجميل خلال الفترة الأخيرة، بعدما أصبحت من أبرز التفاصيل الجمالية التي تعتمدها النساء لإضافة لمسة أنثوية ناعمة تعزز من جاذبية الملامح بطريقة طبيعية وهادئة.

وتعتمد الفكرة على رسم حبّة خال دائمة أو شبه دائمة باستخدام تقنيات التاتو التجميلي، مستوحاة من أيقونات الجمال الكلاسيكي مثل Marilyn Monroe.

ويعود اختيار العديد من النساء لهذه الصيحة إلى رغبتهن في إبراز ملامح الوجه بأسلوب بسيط وغير مبالغ فيه، إضافة إلى منح الوجه نقطة جمالية تلفت الانتباه وتعزز من تناسق الملامح. كما تُعد حبّة الخال من التفاصيل المرتبطة بالأناقة الكلاسيكية، ما جعلها تعود بقوة ضمن توجهات الجمال الحديثة التي تركز على اللمسات الطبيعية والدقيقة.

ويشير مختصون في مجال التجميل إلى أن موقع حبة الخال يؤثر بشكل مباشر على شكل الإطلالة النهائية، إذ يُعتبر أعلى الشفاه من أكثر المواقع شيوعاً لما يمنحه من طابع أنثوي كلاسيكي، بينما تضيف منطقة الخد مظهراً ناعماً وعفوياً. أما وضعها أسفل العين أو قرب الفك فيمنح الوجه لمسة أكثر جرأة وحداثة.



ورغم رواج هذه الصيحة، يؤكد الخبراء أهمية اختيار حجم ولون مناسبين يتناغمان مع لون البشرة وملامح الوجه، إلى جانب تنفيذها لدى مختصين محترفين؛ لضمان الحصول على نتيجة طبيعية ومتناسقة تدوم لفترة طويلة.