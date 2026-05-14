رفضت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية الضغوط الإسرائيلية الرامية لسحب مقال استقصائي، كشف عن ارتكاب قوات الأمن والمحققين الإسرائيليين اعتداءات جنسية وعمليات اغتصاب ممنهجة بحق معتقلين فلسطينيين، مؤكدة تمسكها بصحة الشهادات الموثقة التي تضمنها المقال.

ويستند المقال، الذي يحمل عنوان «الصمت الذي يواجه اغتصاب الفلسطينيين» ونشر يوم 11 مايو الجاري، إلى مقابلات أجراها للكاتب نيكولاس كريستوف، الحائز على جائزة بوليتزر مرتين، مع 14 فلسطينياً رجالاً ونساءً وبعض الأطفال يصفون تعرضهم لاعتداءات جنسية داخل مراكز الاحتجاز الإسرائيلية، على يد حراس السجون والجنود والمستوطنين والمحققين.

وفي بيان رسمي، دافعت الصحيفة عن المقال، مؤكدة أن كريستوف استند إلى شهادات مباشرة من الضحايا، مدعومة بتقارير مستقلة من منظمات حقوقية دولية وإسرائيلية مثل «بتسيلم»، وتقارير الأمم المتحدة التي تشير إلى نمط من العنف الجنسي والتعذيب في السجون الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر 2023، مشددة على أن محاولات التشكيك في المصادر لن تثنيها عن تغطيتها المستقلة.

وأوضحت الصحيفة أن الهجوم الإسرائيلي -الذي وصف الحقائق الموثقة بـ«الفرية»- لن يثنيها عن مواصلة تغطيتها المستقلة، مؤكدة أن الانتهاكات التي كشفها المقال تستند إلى وقائع ميدانية واعترافات أدلى بها الضحايا بكلماتهم الخاصة.

ووصفت الخارجية الإسرائيلية المقال بأنه «واحد من أسوأ الفريات في التاريخ الإعلامي الحديث»، معتبرة إياه محاولة لقلب الحقائق رأساً على عقب.

واتهمت إسرائيل بعض المصادر المستخدمة في المقال بارتباطها بـ«حماس» أو بتنظيمات معادية، ووصفت بعض ما جاء فيه مثل استخدام كلاب للاعتداء الجنسي بأنها «دعاية كاريكاتورية غير قابلة للتصديق».

وجاء المقال وسط تقارير متزايدة من منظمات حقوقية عن تدهور أوضاع الأسرى الفلسطينيين، بما في ذلك حالات وفيات في السجون وشكاوى تعذيب.

وشددت «نيويورك تايمز» على أنه «لا صحة على الإطلاق» لشائعات سحب المقال، وأعادت التأكيد على مصداقية كريستوف كمراسل متخصص في تغطية العنف الجنسي في مناطق النزاع.