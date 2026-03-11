يُعرف الشاي الأخضر بفوائده الصحية العديدة، من تعزيز صحة القلب إلى دعم وظائف الدماغ، بفضل احتوائه على مضادات أكسدة قوية. لكن خبراء الصحة يحذرون من أن شربه مع بعض الأطعمة أو المكملات قد يقلل من امتصاص العناصر الغذائية أو يسبب آثارًا جانبية غير مرغوبة.

مكملات الحديد: امتصاصك في خطر!

الشاي الأخضر غني بالبوليفينولات والتانينات التي قد ترتبط بالحديد في الجسم، ما يقلل امتصاصه بنسبة تصل إلى 90%. لذلك، يُنصح بانتظار ساعة إلى ساعتين بعد تناول مكملات الحديد قبل شرب الشاي الأخضر، لضمان استفادة الجسم من الحديد.

حمض الفوليك: تهديد للحوامل

مركبات الكاتيشين في الشاي الأخضر قد تقلل امتصاص حمض الفوليك (فيتامين B9)، وهو ضروري لتطور الجهاز العصبي للجنين ونمو الخلايا. يُنصح للنساء الحوامل باستشارة الطبيب قبل الإفراط في الشاي الأخضر.

الكافيين: لا تفرط!

يحتوي الشاي الأخضر على 30 إلى 50 ملغ من الكافيين لكل كوب. وعند تناوله مع مكملات كافيين أو مشروبات أخرى مثل القهوة، قد يزيد خطر الأرق، أو ارتفاع ضغط الدم، أو تسارع ضربات القلب. ولذا فإن الخبراء ينصحون بعدم تجاوز 400 ملغ كافيين يومياً للبالغين.

الحديد في الطعام: انتبه للوجبات

تناول الشاي الأخضر مع وجبات غنية بالحديد مثل اللحوم الحمراء، أو العدس، أو الفول، أو السبانخ قد يقلل امتصاص الحديد. ولتجنب ذلك، اشرب الشاي بعد الطعام بساعة أو ساعتين، ويمكنك تعزيز الامتصاص بتناول أطعمة غنية بفيتامين C كالبرتقال والفلفل الأحمر والفراولة.

تفاعلات مع الأدوية

من الممكن أن يتفاعل الشاي الأخضر مع أدوية مثل مميعات الدم، أو أدوية ضغط الدم، أو خافضات الكوليسترول. لذلك، ينصح بالحذر أو استشارة الطبيب عند وجود حالات مثل فقر الدم، أو الحمل، أو أمراض القلب، أو الكبد، أو الكلى، أو قرحة المعدة.

ويمكن الخلوص إلى أن أفضل طريقة للاستفادة من الشاي الأخضر هي تناوله باعتدال وترك فجوة زمنية بينه وبين الأدوية أو المكملات الغذائية لتجنب أي آثار غير مرغوبة.