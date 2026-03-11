منعت منصة «إيجار» التابعة للهيئة العامة للعقار ملاك العقارات السكنية في الرياض من إعادة تأجير عقاراتهم لمدة 365 يوماً، وأقرت فرض فترة تجميد على تأجير الوحدة خلال هذه المدة، في حال تم إخلاء العقار من المستأجر بطلب من المالك لاستخدامه الشخصي أو لاستخدام أحد أقاربه من الدرجة الأولى.



وبحسب التنظيم، إذا رغب المالك في استخدام الوحدة السكنية لنفسه أو لأحد أقاربه من الدرجة الأولى، فيجب إشعار المستأجر بعدم الرغبة في تجديد العقد قبل انتهائه بمدة لا تقل عن 365 يوماً، وإذا كانت المدة المتبقية في العقد أقل من عام، يتم تمديد العقد تلقائياً ليكمل المستأجر 365 يوماً من تاريخ الإشعار.



وتُمنح هذه المهلة للمستأجر للبحث عن مسكن بديل، وبعد انتهاء مدة الإشعار وإخلاء الوحدة تبدأ فترة تجميد جديدة لمدة 365 يوماً يمنع خلالها تأجير العقار مرة أخرى.



وكان الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار عبدالله الحماد أقر سابقاً رفع مدة إشعار المؤجر للمستأجر بعدم الرغبة في تجديد عقود الإيجار السكنية النموذجية إلى عام كامل قبل انتهاء العقد، في حال كان الإخلاء بغرض الاستخدام الشخصي، وذلك بالنسبة لعقارات مدينة الرياض.