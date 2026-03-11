أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن خطط لإطلاق أول مصفاة نفط رئيسية جديدة في الولايات المتحدة منذ ما يقرب من نصف قرن، في براونزفيل بولاية تكساس، وبدعم من مجموعة «ريلاينس إندستريز» الهندية للطاقة.



وكشف ترمب عن المشروع الذي أطلقته مجموعة «أمريكا فيرست ريفاينينج» عبر منصة «تروث سوشال» واصفاً إياه بأنه انتصار هائل للعمال الأمريكيين وقطاع الطاقة وسكان جنوب تكساس.



وأشار الرئيس إلى أن المصفاة الجديدة ستساهم في دعم الأسواق الأمريكية وتعزيز الأمن القومي وزيادة إنتاج الطاقة الأمريكي وتحقيق عائدات اقتصادية بمليارات الدولارات، كما توجه ترمب بالشكر لشركة «ريلاينس» الهندية على هذا الاستثمار الضخم.



وفي حال اكتمال الخطة، فإنها ستكون هذه المصفاة أول مشروع تكرير رئيسي جديد يُطلق في الولايات المتحدة منذ 1977.



ويأتي هذا الإعلان في وقت تشهد أسواق الطاقة اضطرابات بسبب الحرب ضد إيران، وبالتزامن مع سعي البيت الأبيض لإيجاد سبل لكبح جماح ارتفاع أسعار الخام.