توقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أن تبقى أسعار خام برنت فوق 95 دولارًا للبرميل خلال الشهرين القادمين، مع استمرار الصراع في الشرق الأوسط.



وذكرت الإدارة في تقريرها الشهري لتوقعات الطاقة قصيرة الأجل، أن أسعار العقود الآجلة لخام «برنت» ستهبط إلى ما دون 80 دولارًا للبرميل في الربع الثالث، قبل أن تتراجع إلى 70 دولارًا بحلول نهاية العام.



ووفقًا للإدارة التابعة لوزارة الطاقة، سيؤدي الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، إلى مزيد من الانخفاض في إنتاج النفط في الشرق الأوسط خلال الأسابيع القادمة، لكن عمليات إيقاف الإنتاج ستخف تدريجيًا مع استئناف حركة العبور.



وكانت أسعار العقود الآجلة لخام «برنت» تسليم مايو قد انخفضت بنسبة 10.35% أو 10.26 دولار إلى 88.42 دولار للبرميل.



120 دولاراً للبرميل



وهبطت أسعار العقود الآجلة لخام «نايمكس» الأمريكي تسليم أبريل بنسبة 11% أو 10.39 دولار إلى 84.15 دولار للبرميل، وذلك بعدما ارتفع سعر خام «برنت» إلى قرب مستوى 120 دولاراً للبرميل في تعاملات الأمس، وسط مخاوف من تأثير الصراع في الشرق الأوسط على الإمدادات، حيث لا تزال حركة الشحن عبر مضيق هرمز محدودة للغاية.



لكن الأسعار تراجعت لاحقًا مع دراسة أكبر اقتصادات العالم إمكانية السحب من احتياطيات الطوارئ، وزادت خسائرها بعد تصريحات الرئيس الأمريكي بشأن قرب انتهاء الحرب.



وقال وزير الصناعة الياباني «ريوسي أكازاوا» في تصريحات صحفية: «إن وزراء الطاقة في مجموعة السبع مستعدون لاتخاذ الخطوات اللازمة لدعم إمدادات الطاقة العالمية، بما في ذلك إمكانية الإفراج المشترك عن مخزونات النفط الإستراتيجية».