تعقد وكالة الطاقة الدولية اجتماعًا طارئًا لدولها الأعضاء لبحث إمكانية الإفراج عن جزء من مخزونات النفط الإستراتيجية، في محاولة لمعالجة اضطرابات الإمدادات الناتجة عن الحرب مع إيران.



وقال المدير التنفيذي للوكالة «فاتح بيرول» في بيان الثلاثاء: «إن أكثر من 30 دولة ستقيّم أمن الإمدادات وظروف السوق الحالية قبل اتخاذ قرار بشأن السحب من مخزونات الطوارئ إذا لزم الأمر».



وأضاف: «وزراء الطاقة في مجموعة السبع اجتمعوا في وقت سابق من اليوم لمناقشة الخيارات المتاحة لمواجهة اضطراب الإمدادات، وطلبوا من الوكالة إعداد سيناريوهات للسحب من المخزونات في حالات الطوارئ».



مزايا وعيوب



من جهته، أكد وزير المالية الفرنسي «رولان ليسكور» للصحفيين في باريس، أن دول المجموعة مستعدة للسحب من الاحتياطيات عند الحاجة، وأنها كلفت وكالة الطاقة الدولية بدراسة الكميات التي يمكن إطلاقها.



من ناحيته ذكر مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي دان يورجنسن، أن وكالة الطاقة ستقدم اليوم تقييمًا لمزايا وعيوب السحب من احتياطيات النفط الطارئة في الوقت الراهن.