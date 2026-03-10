صعدت أسعار العقود الآجلة للذهب، اليوم، تسليم أبريل القادم بنسبة 2.3% أو 116.9 دولار إلى 5,221.4 دولار للأوقية، الأمر الذي أدى إلى تعزيز أسعار المعدن الأصفر لمكاسبه خلال التعاملات، بالتزامن مع تراجع الدولار، بعدما أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى أن الحرب في الشرق الأوسط تقترب من نهايتها.



وارتفع سعر التسليم الفوري للذهب بنسبة 1.35% عند 5206.89 دولار للأوقية، وصعد السعر الفوري للبلاتين 1.5% عند 2214.95 دولار، بينما هبط سعر البلاديوم 1% إلى 1673.94 دولار للأوقية.



الفضة إلى 89 دولاراً



وارتفعت أسعار العقود الآجلة للفضة تسليم مايو القادم بنسبة 5.44% إلى 89.105 دولار للأوقية، وزاد سعر التسليم الفوري 2.19% عند 88.91 دولار.



في الوقت نفسه، تراجع مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الخضراء مقابل سلة من العملات الرئيسية- بنسبة 0.53% عند مستوى 98.64 نقطة.



وتترقب الأسواق صدور قراءة مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر فبراير غداً (الأربعاء)، لبحث آفاق السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي في ظل ارتفاع أسعار النفط.