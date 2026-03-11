صرَّح المُتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع اللواء الركن تركي المالكي، بأنه تم اعتراض وتدمير 6 صواريخ باليستية أُطلقت باتجاه قاعدة الأمير سلطان الجوية.