صرَّح المُتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع اللواء الركن تركي المالكي، بأنه تم اعتراض وتدمير 6 صواريخ باليستية أُطلقت باتجاه قاعدة الأمير سلطان الجوية.
11 مارس 2026 - 02:21 | آخر تحديث 11 مارس 2026 - 02:21
«عكاظ» (الرياض)
The official spokesman for the Ministry of Defense, Major General Turki Al-Maliki, stated that 6 ballistic missiles were intercepted and destroyed as they were launched towards Prince Sultan Air Base.