شهد جامع الأميرة سلطانة بنت تركي السديري بحي القدس في الرياض إقامة إفطار جماعي سنوي يجمع جيران الجامع في أجواء رمضانية يسودها التآلف والتعارف، حيث يحرص كل جار على إحضار جزء من فطوره للمشاركة في هذه المائدة الجماعية.



ويأتي هذا التقليد الرمضاني بمبادرة ومتابعة إمام الجامع الدكتور شبيب الحقباني، ومؤذن الجامع جمعان الدوسري، وسط حضور لافت من أهالي الحي الذين يجتمعون سنويًا على هذه المائدة التي تعزز روح الجيرة والتواصل بين السكان.



ويُعد الجامع من المعالم الدينية في الحي، إذ شيّده المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على نفقته الخاصة، وأطلق عليه اسم والدته الأميرة سلطانة بنت تركي السديري –رحمها الله– قبل نحو 33 عامًا، فيما لا تزال حلقات تحفيظ القرآن الكريم فيه مستمرة منذ تأسيسه حتى اليوم.