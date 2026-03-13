تحولت عملية إسعاف عادية في مدينة إسطنبول إلى مهمة إنقاذ استثنائية، بعدما اضطرت فرق الطوارئ لاستخدام رافعة لإخراج شابة سورية تزن نحو 240 كيلوغراماً من شقتها الواقعة في الطابق السابع.

وأظهر مقطع فيديو متداول تفاصيل نقل الشابة عائشة معاذ (27 عاماً)، التي تقيم في منطقة سلطان غازي، بعد تعرضها لوعكة صحية مفاجئة استدعت نقلها بشكل عاجل إلى المستشفى.

وبحسب وسائل إعلام تركية، واجهت فرق الإسعاف صعوبة في إخراج المريضة عبر ممرات المبنى بسبب وزنها وحالتها الصحية، ما دفعها إلى الاستعانة بفرق الإطفاء والدفاع المدني لتنفيذ عملية إنقاذ غير تقليدية.

وقام رجال الإنقاذ بإزالة إحدى نوافذ الشقة لتوسيع فتحة الخروج، قبل أن تُنقل الشابة بحذر إلى سلة رافعة كبيرة تم تثبيتها عند النافذة، ليجري إنزالها ببطء إلى الشارع وسط إجراءات احترازية دقيقة.

وبعد إنزالها بنجاح، قدم المسعفون إسعافات أولية لعائشة في الموقع، إذ كانت تعاني من ضيق في التنفس وانخفاض في مستوى الأوكسجين، قبل نقلها إلى أحد مستشفيات إسطنبول لتلقي العلاج.

وأشارت التقارير إلى أن الشابة تعاني من سمنة مفرطة، وقد ازداد وزنها بشكل كبير خلال العامين الماضيين، الأمر الذي منعها من العمل وأجبرها على البقاء في المنزل.

كما يعيش معها شقيقها الذي يعاني بدوره من السمنة المفرطة، في ظل غياب أقارب لهما في المدينة.

وتستضيف مدينة إسطنبول وحدها نحو نصف مليون لاجئ سوري، ضمن نحو 2.5 مليون سوري يعيشون في تركيا منذ اندلاع الأزمة السورية عام 2011.