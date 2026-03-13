شهد حي الهرم بمحافظة الجيزة في مصر حالة من الفزع والهلع بعد سماع دوي انفجار هز أحد العقارات السكنية، ما دفع السكان إلى الخروج إلى الشوارع وسط صراخ وفوضى مؤقتة.

وبحسب ما أفادت غرفة عمليات الحماية المدنية، وقع الانفجار داخل شقة بالطابق السادس في عقار مكوّن من 7 طوابق بمنطقة الوفاء والأمل، وأسفر عن اندلاع حريق هائل وتهشم جزء من واجهة المبنى، قبل أن تتدخل فرق الدفاع المدني بسرعة للسيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى باقي الشقق.

وأكدت المعاينة الأولية أن سبب الحادثة هو انفجار أسطوانة غاز داخل الشقة، ما أدى إلى وفاة شخص وإصابة أربعة آخرين بينهم شخصان يحملان الجنسية السودانية بحروق متفرقة، حيث تم نقلهم على الفور إلى مستشفى «أم المصريين» لتلقي العلاج.

ورغم حجم الانفجار الذي تسبب في تهشم جزء من واجهة البناية، أشار مسؤول بمحافظة الجيزة إلى أن الفحص الأولي يظهر عدم تأثر السلامة الإنشائية للعقار، فيما بدأت الجهات المختصة فحص المبنى هندسيًا للتأكد من خلوه من أي مخاطر محتملة تهدد السكان.

واستمرت فرق الأمن والإسعاف في متابعة حالة المصابين، فيما باشرت الأجهزة الأمنية التحقيق لمعرفة ملابسات الانفجار والتأكد من عدم وجود أي تهديدات إضافية، مع مراقبة المبنى وسكانه حتى انتهاء عمليات الفحص والمعاينة.