الكويت تحظر "احتفالات العيد": لا مسرحيات ولا أعراس.. والرويشد يحتفي بخطوبة ابنته

أعلنت الكويت إجراءات استثنائية تهدف إلى تعزيز السلامة العامة خلال عيد الفطر المبارك، في ظل الأوضاع الراهنة التي تمر بها المنطقة. وحرصاً من وزارة الداخلية الكويتية على أمن المجتمع وسلامة أفراده، تقرر منع إقامة المسرحيات والحفلات والأعراس حتى إشعار آخر، كإجراء احترازي يحد من التجمعات الكبيرة ويضمن قدرة الجهات الأمنية على التعامل مع أي طارئ.

كما شددت الوزارة على ضرورة التزام الجميع بإجراءات الأمن والسلامة، بما في ذلك مستخدمو كاميرات المراقبة المنزلية، وحذرت من أن أي مخالفة لهذه التعليمات ستعرض مرتكبها للمساءلة القانونية. ودعت وزارة الداخلية الكويتية المواطنين والمقيمين إلى تحمل المسؤولية الوطنية ووضع المصلحة العامة أولاً لضمان استقرار وأمن الكويت في هذه المرحلة الحساسة.

وسبقت هذا الجو الأمني أخبار فرح لتضفي شعورًا بالأمل والبهجة. فالممثل الكويتي محمد صفر أعلن رسميًا ارتباطه بأسيل الرويشد، ابنة الفنان القدير عبد الله الرويشد. ونشرت أسيل على حسابها في "إنستغرام" صورًا توثق الهدايا وباقات الزهور بمناسبة الخطوبة، مؤكدةً أن فرحة الأسرة تضاعفت بعد الاطمئنان على صحة والدها، الذي تحسنت حالته الصحية مؤخرًا بعد رحلة علاجية في ألمانيا.

وكعادة الكويت يأتي الخبران في صورة متكاملة: إجراءات حازمة للحفاظ على السلامة العامة من جهة، وفرحة شخصية وفنية تبث الأمل في نفوس الناس من جهة أخرى، ليوازن "وطن النهار" بين اليقظة الأمنية واللحظات الإنسانية الجميلة.