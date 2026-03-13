شهدت مصر واقعة أثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن تم ضبط شقيق الفنانة رنا رئيس أثناء قيادته سيارة بدون لوحات معدنية، بحوزته سلاحا أبيض وقطعا من مخدر الحشيش.

ووفق المصادر الرسمية، كانت قوة من مباحث قسم الشيخ زايد تقوم بجولة تفقدية على الطرق، حين لاحظت السيارة المثيرة للريبة، وأوقفتها للتحقق من هويتها. وبعد تفتيش السائق، عُثر بحوزته على سلاح أبيض وقطع من الحشيش المخدر، إضافة إلى السيارة نفسها.

وبعد اقتياد المتهم إلى قسم الشرطة، أحيل على الفور إلى النيابة العامة، التي طلبت استكمال التحريات، وتفريغ كاميرات المراقبة في المنطقة للتأكد من ملابسات الحادثة.

وفي تطور لاحق، قررت النيابة إخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، مع استمرار التحقيقات لحين صدور نتائج التحريات والفحص الفني لكاميرات المراقبة.

الواقعة أثارت ردود فعل واسعة بين رواد مواقع التواصل، وتبقى القضية تحت المتابعة الرسمية، وسط ترقب لمعرفة ما ستسفر عنه التحقيقات النهائية.