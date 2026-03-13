انضمت الفنانة المصرية هنا شيحة إلى بطولة الفيلم السينمائي الجديد «حين يكتب الحب»، لتشارك في العمل إلى جانب مجموعة كبيرة من النجوم من بينهم الفنان المصري أحمد الفيشاوي، ومن المقرر انطلاق التصوير قريباً.

ويضم الفيلم عددًا من الفنانين من بينهم أحمد الفيشاوي، معتصم النهار، جميلة عوض، شيري عادل، سوسن بدر، نانسي صلاح، إلى جانب محسن بن منصور، سارة بركة، إلهام صفي الدين وشريف حافظ.

تفاصيل العمل

الفيلم من تأليف سجى محمد الخليفات، وإنتاج نايف عبدالله، ومن إخراج محمد هاني، وتدور أحداثه في إطار رومانسي اجتماعي، حيث يناقش عددًا من العلاقات الإنسانية وتشابكاتها، في قالب درامي رومانسي.

آخر أعمال هنا شيحة

وكان آخر ظهور سينمائي للفنانة هنا شيحة في فيلم «شكوى رقم 713317»، الذي عرض في الدورة الماضية لمهرجان الجونة السينمائي قبل انضمامها إلى بطولة الفيلم الجديد «حين يكتب الحب».