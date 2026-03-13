كشفت الفنانة المصرية نادية مصطفى، المتحدثة باسم نقابة المهن الموسيقية، حقيقة ما تردد مؤخرًا حول سفر الفنان المصري هاني شاكر إلى الخارج للعلاج، مؤكدة أن الأمر لا يرتبط بفشل الأطباء في مصر كما أشيع، بل يأتي ضمن استكمال مراحل العلاج وفترة النقاهة.

وأوضحت نادية مصطفى في منشور عبر حسابها الشخصي على منصة «إنستغرام» أنها تواصلت مع زوجة الفنان، التي نفت تمامًا صحة هذه الأنباء، مؤكدة أن الأطباء المصريين بذلوا جهودًا كبيرة في متابعة حالته الصحية، مشيرة إلى أن التحسن الذي شهده وضعه الصحي يعد إنجازًا مهمًا في ظل صعوبة حالته.

تقدير للفريق الطبي

وأضافت أن زوجة هاني شاكر عبرت عن امتنانها للفريق الطبي الذي أشرف على علاجه، مشيدة بالدور الكبير الذي قام به الأطباء خلال فترة العلاج وإجراء العملية الجراحية، مؤكدة أن قرار السفر للخارج يهدف فقط إلى استكمال مرحلة التعافي بعد تحسن حالته الصحية.

حقيقة وفاة هاني شاكر

وكانت شائعات انتشرت خلال الفترة الماضية عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة بشأن وفاة هاني شاكر، ما دفع نقابة المهن الموسيقية في مصر لأن تصدر بياناً تنفي كل تلك الأنباء التي لا أساس لها من الصحة، وأن حالته الصحية مستقرة.