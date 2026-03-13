ارتفعت أسعار ‌الذهب اليوم مدعومة بتراجع الدولار وانخفاض ⁠عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية ⁠0.7% إلى 5112.34 دولارًا للأوقية (الأونصة)، لكن العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أبريل هبطت 0.2% إلى 5115.80 دولارًا.

وخسر المعدن النفيس واحدًا بالمئة حتى ​الآن هذا الأسبوع متأثرًا بتلاشي الآمال في خفض أسعار ‌الفائدة الأمريكية على المدى القريب.

وانخفض الدولار قليلًا مما جعل السلع المقومة به مثل الذهب أرخص بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات مما زاد من جاذبية الذهب ​الذي لا يدرّ عائدًا.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات ​الفورية 1.5% إلى 85.03 دولارًا للأوقية. وصعد سعر البلاتين بالمعاملات ​الفورية 1.3% إلى 2159.01 دولارًا، وزاد سعر البلاديوم 0.8% إلى 1630.71 دولارًا.