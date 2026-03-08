في أوقات الحروب تتبدل قواعد الأسواق سريعًا، فبدل اندفاع المستثمرين نحو الأسهم أو المشاريع الجديدة، يتجه المال إلى وجهتين واضحتين: الذهب والدولار. ظاهرة تتكرر في كل أزمة كبرى، حيث يصبح الأمان أهم من الربح، ويتقدم البحث عن الاستقرار على أي حسابات استثمارية أخرى.

سقوط اليقين

مع اندلاع الحروب يتراجع اليقين في الأسواق العالمية، فالمستثمر لا يعرف كيف ستتطور الأحداث في الأيام المقبلة: هل تتسع رقعة الصراع؟ هل تتعطل حركة التجارة؟ وهل تتعرض العملات لاهتزازات حادة؟ في مثل هذه اللحظات، يصبح الخوف عاملًا حاسمًا في حركة رؤوس الأموال، فيبدأ المال بالبحث عن ملاذ آمن يحمي قيمته من التقلبات.

الذهب ملاذ الأزمات

الذهب كان عبر التاريخ أحد أبرز هذه الملاذات، فهو ليس مجرد معدن ثمين، بل مخزن للقيمة يلجأ إليه المستثمرون في أوقات الاضطراب. من الحروب القديمة إلى الأزمات المالية الحديثة، ظل الذهب الخيار المفضل عندما يتصاعد القلق في الأسواق. ومع ارتفاع مستوى المخاطر يرتفع الطلب عليه، ما يدفع أسعاره إلى الصعود بشكل ملحوظ.

لماذا الدولار؟

إلى جانب الذهب، يتجه المستثمرون أيضًا إلى الدولار الأمريكي. ويرجع ذلك إلى المكانة التي تحتلها العملة الأمريكية في الاقتصاد العالمي، إذ تُقاس بها معظم التجارة الدولية، وتسعَّر بها السلع الإستراتيجية مثل النفط، كما تشكل جزءًا كبيرًا من احتياطات البنوك المركزية حول العالم. لهذا، عندما تتعرض الأسواق لهزات قوية، تتجه رؤوس الأموال نحو الولايات المتحدة وإلى الدولار باعتباره أحد أكثر الأصول سيولة واستقرارًا.

قاعدة الخوف

في نهاية المطاف، يتكرر المشهد نفسه مع كل أزمة كبرى: يرتفع الطلب على الذهب والدولار، فتزداد أسعارهما ويزداد حضورهما في الأسواق. ففي زمن الحروب لا تتحرك الأموال بحثًا عن الثراء السريع، بل بحثًا عن الأمان. ولهذا يتقدم الذهب والدولار دائمًا إلى الصدارة عندما يسيطر الخوف على الاقتصاد العالمي.