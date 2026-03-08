لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بإرسال قوات أمريكية على الأرض في إيران، مع استمرار الصراع، مؤكّدًا أن أي خطوة من هذا النوع يجب أن تكون "لسبب وجيه للغاية".

وعلى متن الطائرة الرئاسية (Air Force One)(السبت)، رفض ترمب الدخول في تفاصيل، موضحًا: "لا أريد حتى التحدث عن هذا الآن… هل يمكن أن يكون هناك سبب؟ ربما، لسبب وجيه للغاية". وأضاف أن أي تدخل بري سيكون مدمرًا لدرجة تجعل خصوم الولايات المتحدة غير قادرين على القتال على الأرض.

وحول احتمال استخدام القوات البرية لتأمين اليورانيوم المخصب في المواقع النووية الإيرانية، قال ترمب إن الأمر وارد نظريًا لكنه ليس على جدول الأعمال الحالي. وأكد: "سنكتشف ذلك لاحقًا… لن نفعله الآن، لكن هذا شيء يمكننا فعله في المستقبل".

ويأتي هذا في سياق مبررات إدارة ترمب للحرب، والتي ركّزت على منع إيران من تطوير سلاح نووي، وسط استمرار تكهنات حول الخيارات العسكرية الأمريكية المحتملة في المنطقة.