فاجأ مدرب الاتحاد سيرجيو كونسيساو المتابعين بحديثه عقب خسارة فريقه في الديربي أمام الأهلي بنتيجة (3-1)، في المباراة التي جمعتهما، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن منافسات قمة الجولة الـ(25) من الدوري السعودي للمحترفين (دوري روشن).

إذ أرجع أحد أسباب الخسارة إلى قدرة لاعبي الأهلي على إخراج لاعبيه ذهنياً من المباراة، قائلاً : لاعبي الأهلي نجحوا في «استفزاز» لاعبينا، استطاعوا إخراجنا ذهنيا في الأوقات التي من المفترض أن نضبط أنفسنا فيها وللأسف وقعنا في الفخ!

وجاء التصريح غريبا في شكله ومضمونه، حيث يؤكد على فشل المدرب البرتغالي في تحضير لاعبيه ذهنيا قبل مواجهة كبرى تتطلب جاهزية تامة على كافة المستويات، خصوصا أنه يقود فريقا يضم نجوما على مستوى عال ومن المفترض عدم انهزامهم ذهنيا بسهولة وخروجهم من أجواء المباراة.

يذكر أن كونسيساو يقود الاتحاد منذ أكتوبر 2025 خلفا للفرنسي لوران بلان ولم ينجح حتى اللحظة في تحقيق تحسن ملوحظ في مركز الاتحاد في دوري روشن الذي يقع في متوسط الترتيب، بينما نجح في الوصول إلى دور 16 من دوري أبطال آسيا للنخبة وتأهل إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.