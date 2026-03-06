أعلن الجيش الإسرائيلي تدمير مخبأ تحت الأرض يعود للمرشد الإيراني علي خامنئي أسفل مجمع قيادة النظام.

وكشف أن 50 طائرة حربية قصفت مخبأ خامنئي تحت الأرض في طهران والذي لا يزال يستخدمه كبار المسؤولين الإيرانيين بعد مقتله.وأوضح الجيش الإسرائيلي، اليوم (الجمعة)، أن المخبأ المستهدف أسفل مجمع قيادة النظام بطهران صمم كمنشأة طوارئ.



مرحلة جديدة من الحرب



وذكر إعلام إسرائيلي أن سلاح الجو ألقى 100 قنبلة خارقة على «ملجأ خامنئي»، لافتا إلى تقديرات بأن قادة إيرانيين كانوا في «المخبأ» وقت الهجوم.



وأصدر الجيش الإسرائيلي إنذارا بالإخلاء لسكان منطقة صناعية في مدينة قم الإيرانية. وأفاد الإعلام الإيراني (الجمعة) بأن انفجارات هزت مدينة بندر عباس الساحلية.



واستيقظت طهران (الجمعة) على وقع غارات جوية متواصلة، في إطار «مرحلة جديدة» من الحرب توعّدت بها إسرائيل، معلنة هذه المرة استهداف البنى التحتية للحكم في إيران.



وقال الجيش إن هناك اعتقادا بأن الملجأ يمتد أسفل عدة شوارع وأنه كان لديه الكثير من المداخل، مضيفا أن الهجوم على الموقع «يضعف أكثر قدرات النظام للقيادة والسيطرة».



انفجارات مدوية وهزات قوية



وتحدث شهود عيان في طهران عن انفجارات مدوية وهزات قوية تم الشعور بها في الكثير من المباني السكنية.



وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في مقابلة مع شبكة «إن بي سي نيوز» عبر الهاتف مساء الخميس، إن إرسال قوات برية إلى إيران سيكون «مضيعة للوقت»، مضيفا أن الإيرانيين «خسروا كل شيء. خسروا أسطولهم البحري. خسروا كل ما يمكن أن يخسروه».



وأضاف وزير الدفاع بيت هيغسيث للصحفيين مساء الخميس «نحن في بداية القتال فقط»، مؤكدا أن واشنطن لديها ما يكفي من الذخيرة «لتنفيذ هذه الحملة مهما يتطلب الأمر».



وبدأ الجيش الإسرائيلي شن سلسلة من الضربات «الواسعة النطاق» على العاصمة طهران (الجمعة).



وأفادت وسائل إعلام إيرانية عدة من بينها التلفزيون الرسمي، بوقوع سلسلة من الانفجارات في أجزاء مختلفة من العاصمة، خصوصا في شرقها وغربها.



هجوم مركب بمسيرات وصواريخ



من جهته، أعلن الحرس الثوري الإيراني شن هجوم مركّب «بصواريخ ومسيّرات، بالإضافة إلى إطلاق وابل من صواريخ خيبر، مستهدفة مواقع في قلب تل أبيب».



وأكدت إسرائيل (الخميس) أنها دمّرت أكثر من 60% من منصات إطلاق الصواريخ البالستية الإيرانية و80% من منظوماتها للدفاع الجوي، وذلك عبر 2500 غارة استخدمت فيها أكثر من ستة آلاف ذخيرة، معلنة تحقيقها «تفوقا جويا شبه كامل في الأجواء الإيرانية».



وأفادت وكالة «إرنا» الرسمية بأن حصيلة القتلى منذ السبت بلغت 1230.



وقتل 13 شخصا في دول الخليج، بينهم سبعة مدنيين منهم طفلة تبلغ 11 عاما في الكويت. فيما ارتفع عدد القتلى في إسرائيل إلى 10 أشخاص على الأقل.