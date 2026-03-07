حقق الزمالك فوزاً ثميناً على ضيفه الاتحاد السكندري بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء (الجمعة) على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ21 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

جاء هدف الزمالك واللقاء الوحيد في الدقيقة 11، بضربة رأس رائعة من ناصر منسي.

وشهد الشوط الأول طرد كلٍ من لاعب الاتحاد السكندري كريم الديب، ولاعب الزمالك محمد شحاتة، بعد تدخلات عنيفة من الجانبين.

ترتيب الفريقين

بهذه النتيجة، رفع الزمالك رصيده إلى 43 نقطة لينفرد بصدارة الدوري المصري، بفارق ثلاث نقاط عن بيراميدز والأهلي، اللذين يحتلان المركزين الثاني والثالث على الترتيب.

في المقابل، تجمد رصيد الاتحاد السكندري عند 20 نقطة في المركز الرابع عشر، بعد تلقيه الخسارة الثانية عشرة هذا الموسم.