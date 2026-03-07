أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع اللواء الركن تركي المالكي، اعتراض وتدمير مسيّرة شرق مدينة الرياض.

وأكد اللواء الركن تركي المالكي، بأنه تم اعتراض وتدمير مسيّرتين في الربع الخالي متجهة لحقل شيبة.