أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع اللواء الركن تركي المالكي، اعتراض وتدمير مسيّرة شرق مدينة الرياض.
وأكد اللواء الركن تركي المالكي، بأنه تم اعتراض وتدمير مسيّرتين في الربع الخالي متجهة لحقل شيبة.
The official spokesman for the Ministry of Defense, Major General Turki Al-Maliki, announced the interception and destruction of a drone east of Riyadh.
Major General Turki Al-Maliki confirmed that two drones were intercepted and destroyed in the Empty Quarter heading towards the Shaybah field.