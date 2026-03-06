توقع وزير الطاقة القطري سعد بن شريدة الكعبي ارتفاع أسعار النفط إلى 150 دولاراً للبرميل خلال أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.



وأضاف الوزير في مقابلة مع صحيفة «فاينانشال تايمز» أن قطر ستحتاج من «أسابيع إلى شهور» للعودة إلى دورة التوريد الطبيعية حتى لو انتهت الحرب فوراً.



وأوضح أن كل المصدرين في منطقة الخليج الذين لم يعلنوا حالة القوة القاهرة من المتوقع أن يفعلوا ذلك خلال الأيام القليلة القادمة إذا استمر الوضع على ما هو عليه.



وتوقفت قطر عن إنتاج الغاز الطبيعي المسال يوم (الإثنين) الماضي، في ظل استمرار إيران في استهداف دول الخليج رداً على الضربات الإسرائيلية والأمريكية.



ويعادل إنتاج قطر من الغاز الطبيعي المسال نحو 20% من الإمدادات العالمية، ويلعب دوراً رئيسياً في موازنة الطلب في الأسواق الآسيوية والأوروبية على الوقود.



وأشار الوزير إلى أنه على الرغم من عدم وجود أضرار لعمليات قطر البحرية، فإن التداعيات على المنشآت البرية لا تزال قيد المراجعة.