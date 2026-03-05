أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أن الحكومة ستجتمع قريبًا لمناقشة وقف صادرات الغاز إلى أوروبا، بعدما قال الرئيس فلاديمير بوتين أن موسكو قد توقف الإمدادات وسط ارتفاع أسعار الطاقة نتيجة للصراع في الشرق الأوسط.



وقال «نوفاك» في مؤتمر صحفي اليوم: «إن الحكومة ستعقد اجتماعًا لمناقشة احتمال تعليق إمدادات الغاز إلى أوروبا، تنفيذًا لتوجيهات»بوتين«، مع بحث سبل توجيه موارد الطاقة الروسية إلى الأسواق الأكثر ربحية».



وتراجعت صادرات الغاز الروسية إلى أوروبا بشكل حاد منذ عام 2022؛ بسبب العقوبات المرتبطة بالحرب في أوكرانيا، ورغم هذا، لا تزال موسكو ثاني أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال إلى الاتحاد الأوروبي.



13 % ارتفاع للأسعار



واصلت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا ارتفاعاتها القوية، مسجلة واحدة من أكبر موجات الصعود في السنوات الأخيرة، في ظل استمرار الحرب في الشرق الأوسط وتأثيرها على تدفقات الطاقة العالمية.



وقفزت العقود القياسية للغاز الأوروبي بنسبة وصلت إلى 13% خلال تعاملات اليوم، مع استمرار المخاوف من اضطرابات الإمدادات عبر مضيق هرمز.



وزادت المخاوف بعد إغلاق منشأة رأس لفان في قطر، أكبر مركز لتصدير الغاز الطبيعي المسال في العالم، عقب هجوم بطائرة مسيّرة إيرانية.



وبدأت بعض الدول بالبحث عن بدائل للإمدادات، حيث أعلنت تايوان عن تأمين شحنات غاز لشهر أبريل من خارج الشرق الأوسط، بينما تسعى تايلند للحصول على شحنات إضافية لتعزيز إمداداتها.