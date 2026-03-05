كشف الفنان المصري مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية في مصر، أن الخلاف مع المطربة اللبنانية هيفاء وهبي جاء بسبب إساءتها لمدير أعماله وعضو نقابة المهن الموسيقية، مشيرًا إلى أن عدم اعتذارها أدى لإصدار قرار بإيقافها عن العمل داخل مصر.

حماية حقوق الزملاء

وأوضح مصطفى في تصريحات تلفزيونية أن هدفه كان حماية حقوق زميله داخل النقابة، مشددًا على أنه اتبع الإجراءات القانونية عبر إرسال إنذارات وطلب حضور، وحاول التواصل مع محامي هيفاء لحل الأزمة وديًا، لكنه لم يتلق تجاوبًا منها.

موقفه الشخصي

وأكد مصطفى أنه لا يقبل الظلم أو الإساءة، وأن كل ما قام به كان حفاظًا على سمعة النقابة والزملاء، مشيرًا إلى أنه كان مستعدًا لإنهاء الأزمة بطريقة ودية حال تقديم هيفاء اعتذارها، قائلاً: «حاولت أحل الأزمة لأني مبحبش الشطب والمنع عشان بحس إني قاتل».

تفاصيل المكالمة

روى مصطفى أنه تلقى اتصالًا من هيفاء وهبي عبر شخص قريب منه، حيث ناقش معها الخطأ المرتكب وضرورة الاعتذار، لكنه لم يحصل على تجاوب كافٍ، ورفض زيارتها لبيته في تلك اللحظة لتجنب وضعه في موقف صعب.