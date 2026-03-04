أعلنت وزارة الداخلية الكويتية أن الأجهزة الأمنية المختصة تمكنت من ضبط شخص نشر مقطع فيديو عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاءات غير صحيحة بشأن استهداف أبراج سكنية في منطقة المهبولة، وذلك ضمن جهودها المتواصلة لحفظ الأمن والاستقرار وترسيخ سيادة القانون.

وأوضحت الوزارة أن الجهات المعنية رصدت تداول مقطع يتضمن مزاعم كاذبة حول استهداف أبراج «عالية وغالية». وباشرت على الفور عمليات البحث والتحري، حيث تم تحديد هوية ناشر الفيديو وضبطه. وبمواجهته، أقر بقيامه بتصوير المقطع وتداوله عبر التطبيق مع عدد من الأشخاص، قبل أن يُحال إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وأكدت الوزارة أن ترويج مثل هذه الادعاءات يمثل خطورة جسيمة لما يسببه من إثارة الذعر بين أفراد المجتمع، وبث القلق العام، وإرباك الأجهزة الأمنية عبر بلاغات مضللة، مشددة على أن هذه الأفعال تُعد جرائم يعاقب عليها القانون.

وجددت التأكيد على أن التعامل مع مروجي الشائعات وباثّي الأخبار الكاذبة سيتم بحزم ودون تهاون، حفاظًا على الأمن العام وصونًا لسلامة المجتمع.