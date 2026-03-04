نفت المطربة المصرية أنغام ما تردد من تكهنات ربطت بينها وبين أحداث المسلسل الرمضاني «اتنين غيرنا»، مؤكدة أن العمل لا يعكس سيرتها ولا يستند إلى تفاصيل من حياتها الخاصة.

وعبرت أنغام عن تقديرها للكاتبة رنا أبو الريش، مؤلفة المسلسل، خلال حفلها الأخير بالقاهرة، مشددة على أن التشابه الذي لاحظه البعض لا يعني أن القصة مأخوذة عنها، وقالت ممازحة: «مش حكايتي خالص.. بس شكراً إنك دخلتيني في الموضوع».

جدل واسع

وجاء توضيحها بعد موجة من التعليقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ اعتبر البعض أن بعض الأحداث الدرامية تتقاطع مع محطات من مشوار أنغام الفني والشخصي، وهو ما أكدت عدم صحته بشكل قاطع.

أنغام تقدم تتر المسلسل

وكانت أنغام قدمت تتر مسلسل «اتنين غيرنا» من خلال غنائها أغنية تحمل اسم «مش حبيبي بس»، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع موسيقي ميكس وماستر لطارق مدكور.

فريق العمل

ويجمع مسلسل «اتنين غيرنا» كلاً من آسر ياسين، دينا الشربيني، ناردين فرج، نور إيهاب، محمد السويسي، فدوى عابد، هنادي مهنا، سحر رامي، بسنت شوقي، صفوة وآخرين، والعمل من تأليف رنا أبو الريش، وإخراج خالد الحلفاوي.