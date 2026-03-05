أقام سعود الحارثي مأدبة إفطار رمضانية في منزله بمدينة جدة، بحضور عددٍ من الأقارب والأصدقاء، وذلك ضمن اللقاءات الاجتماعية التي تشهدها المحافظة خلال الشهر الفضيل.



وشهدت المناسبة أجواءً سادتها الألفة وروح المودة، حيث تبادل الحضور التهاني بشهر رمضان المبارك، واستعرضوا عددًا من الموضوعات الاجتماعية والاقتصادية، في إطار يعكس أهمية هذه اللقاءات في تعزيز أواصر التواصل وتوثيق العلاقات.



وأكد الحارثي أن شهر رمضان يمثل فرصةً لتجديد اللقاءات وصلة الرحم وتعزيز قيم التكافل، مشيرًا إلى أن مثل هذه المجالس تسهم في ترسيخ روح التعاون وتبادل الآراء بما يخدم المجتمع.