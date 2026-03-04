شارك نائب أمير نجران الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، اليوم (الأربعاء)، عددًا من الأيتام وأبناء الشهداء والأشخاص ذوي الإعاقة وذوي طيف التوحد، مأدبة الإفطار التي أُقيمت بمقر الإمارة، بحضور وكيل الإمارة ماهر بن صالح المونس، ومدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة عمر النعمي، وعدد من رؤساء الجمعيات الأهلية ذات العلاقة.



ونوّه نائب أمير نجران بما توليه القيادة من عناية واهتمام بمختلف الفئات المستفيدة من الخدمات التكافلية والخيرية، مؤكدًا الحرص على توفير الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية التي تسهم في تعزيز اندماجهم في المجتمع وتحسين جودة حياتهم.