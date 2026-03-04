أعلنت المملكة المتحدة، (الثلاثاء)، تعليق إصدار فئات محددة من التأشيرات لمواطني أربع دول، في خطوة وصفتها بأنها «إجراء طارئ» لمواجهة الارتفاع الكبير في طلبات اللجوء المقدمة عبر المسارات القانونية.

القرار يشمل وقف تأشيرات الدراسة لمواطني أفغانستان والكاميرون وميانمار والسودان، إضافة إلى تعليق تأشيرات العمل للأفغان.

وفي بيان رسمي، أوضحت وزارة الداخلية البريطانية أن هذا التعليق يُطبق للمرة الأولى بحق رعايا هذه الدول، بعدما سجلت السلطات ارتفاعًا حادًا في أعداد المتقدمين بطلبات لجوء عقب دخولهم البلاد بتأشيرات نظامية.