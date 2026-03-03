تعرّض الفنان المصري ضياء الميرغني لأزمة صحية نُقل على إثرها الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

مستشفى متخصص

وبفحص الحالة الصحية للميرغني اكتشف الأطباء إصابته بمشكلات في المخ، ما دعا أسرته إلى نقله إلى مستشفى متخصّص في الدماغ، بسبب تدهور وضعه الصحي.

وأكدت زوجة الميرغني في تصريحات إعلامية أن زوجها لم يعد قادراً على المشي أو التحدث بشكل سليم، مشيرة إلى انتظار صدور نتائج الفحوص الطبية.

وعكة مفاجئة

وقالت: تعرّض ضياء لوعكة صحية مفاجئة، وظهرت عليه أعراض اضطراب في درجة الوعي، وبناء عليه استدعينا الإسعاف على الفور لنقله إلى مستشفى خاص في الشيخ زايد، حيث يخضع لفحوص طبية عاجلة لتشخيص مرضه وتحديد أسبابه.