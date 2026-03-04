في ظل الانتشار الواسع لمقاطع الفيديو القصيرة عبر الهواتف الذكية، يبرز تساؤل علمي حول أثر هذا النمط السريع من المحتوى على وظائف الدماغ، خصوصاً ما يتعلق بالانتباه والتحكم التنفيذي. دراسة حديثة، منشورة في دورية Frontiers in Human Neuroscience، تناولت هذه العلاقة، وطرحت مؤشرات تستحق التوقف عندها دون الوقوع في استنتاجات متسرعة.

الدراسة شملت 48 شاباً بمتوسط عمر 21 عاماً، وخضع المشاركون لاختبارات تقيس وظائف الانتباه، إضافة إلى تسجيل نشاط الدماغ باستخدام تخطيط كهربية الدماغ (EEG). كما استخدم الباحثون مقياساً لتقييم الميل إلى ما يُعرف بـ«إدمان الفيديوهات القصيرة»، ثم جرى تحليل النتائج وربطها بمؤشرات النشاط العصبي في القشرة الجبهية الأمامية، وهي المنطقة المسؤولة عن اتخاذ القرار وضبط السلوك وإدارة العمليات التنفيذية.

النتائج أظهرت وجود علاقة ارتباط سلبية بين الاستخدام المكثف لهذا النوع من المحتوى ومؤشرات النشاط في الفص الجبهي. وبمعنى أدق، كلما ارتفع معدل مشاهدة الفيديوهات القصيرة، انخفضت بعض القياسات المرتبطة بوظائف التحكم والانتباه. كما سجل المشاركون، الذين حصلوا على درجات أعلى في مقياس الاستخدام المفرط، تراجعاً في بعض اختبارات الانتباه المقننة.

مع ذلك، شدد الباحثون على نقطة جوهرية: الدراسة تُظهر علاقة ارتباط إحصائي، لكنها لا تثبت علاقة سببية مباشرة. أي أن النتائج لا تعني أن الفيديوهات القصيرة «تسبب» ضعف التركيز، بل تشير إلى وجود نمط متزامن بين كثافة الاستخدام وبعض المؤشرات العصبية. كما أن حجم العينة كان محدوداً، والفئة العمرية ضيقة، ما يحد من إمكانية تعميم النتائج على فئات عمرية مختلفة أو على أنماط استخدام متنوعة.