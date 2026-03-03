أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية تعرّض السفارة الأمريكية في الرياض لهجوم بطائرتين مسيّرتين.

وقال : "تعرّضت السفارة الأمريكية في الرياض لهجوم بمسيّرتين بحسب التقديرات الأولية، ونتج عن ذلك حريق محدود وأضرار مادية بسيطة في المبنى".

انزلاق خطير

وجاء الحادث في ظل تصعيد إقليمي متسارع، وسط تأكيد سعودي أن الاعتداءات الأخيرة تعكس عدم تقدير إيران للمواقف التي عبّرت عنها المملكة،، معتبرة أن ما جرى يمثل انزلاقاً خطيراً لمحاولة إقحام دول المنطقة في الصراع القائم بين طهران من جهة، وواشنطن وتل أبيب من جهة أخرى.

تهديد لأمن واستقرار المنطقة

وفي بيان سابق شددت المملكة على أنها ستتخذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للدفاع عن سيادتها وأمنها الوطني، وضمان سلامة المواطنين والمقيمين، وحماية مرافقها الحيوية، مؤكدة أن اللجوء إلى هذه الإجراءات يأتي في إطار حقها المشروع في حماية أراضيها وصون استقرارها.

وأكدت أن استخدام إيران لقدراتها العسكرية في استهداف دول جارة يمثل تطوراً خطيراً يهدد أمن المنطقة واستقرارها، لا سيما في ظل التصعيد القائم، مجددة دعوتها إلى تجنيب المنطقة مزيداً من التوتر، والاحتكام إلى الحلول التي تحفظ الأمن والسلم الإقليميين