جددت وزارة الحج التأكيد على أن الأولوية للتسجيل لحج هذا العام ستكون متاحة حتى نهاية شوال لمن لم يسبق له أداء الفريضة، فيما سيتم لاحقاً فتح الحجز للمؤهلين في حال توفر مقاعد بما في ذلك فئة المَحرَم.



وتبدأ غداً (الأربعاء) المرحلة الثانية من إجراءات تسجيل حجاج الداخل للمقاعد المخصّصة للمواطنين والمقيمين لدى الشركات المعتمدة، وتشمل هذه المرحلة عرض الباقات المتاحة عبر تطبيق «نسك»، والموقع الرسمي لوزارة الحج، لتمكين الراغبين من الاطلاع على الخيارات المتاحة، واختيار الباقة المناسبة، ثم حجز المقاعد المخصّصة لهم.



ومن المتوقع أن تتضمن الباقات المطروحة؛ المخيمات المطوّرة، مخيمات الضيافة، الأبراج الستة، أبراج كدانة.



وأوضحت الوزارة أن من شروط التسجيل؛ ألا يقل عمر المتقدم عن 15 عاماً ميلادياً، الالتزام بالاشتراطات الصحية المعتمدة. وللمقيمين؛ يشترط أن تكون الإقامة سارية المفعول، وتُمنح الأولوية لمن صدرت إقامتهم قبل أكثر من سنة ميلادية.



وشددت الوزارة على أن إجراءات التعاقد تتم حصرياً عبر الشركات المرخصة والمدرجة في تطبيق «نسك»، وأن التسجيل يجب أن يتم من قِبل الحاج نفسه من خلال إنشاء حساب، واستكمال البيانات، والتحقق من الأهلية، ثم اختيار الباقة المناسبة وسداد الرسوم عبر نظام «سداد» لإصدار تصريح الحج.