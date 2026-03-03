إدانة قاتل الطالب السعودي محمد القاسم.. والسجن المؤبد بانتظاره

أدانت هيئة المحلفين في محكمة التاج البريطانية بمدينة كامبريدج المتهم في قضية مقتل الطالب السعودي محمد القاسم، بعد محاكمة استمرت أسابيع، خلصت فيها إلى ثبوت جريمة القتل العمد، رافضة دفوع المتهم بأنه كان في حالة دفاع عن النفس.

وجاء القرار بعد اجتماعات مطوّلة ناقشت خلالها هيئة المحلفين الأدلة التي قدّمها الادعاء، بما في ذلك تسجيلات كاميرات المراقبة وشهادات الشهود، لتنتهي بإدانته بارتكاب الجريمة.

تفاصيل الليلة الدامية

وأُدين عامل البناء تشاس كوريجان (22 عاماً) بقتل الطالب السعودي محمد القاسم (20 عاماً)، بطعنة قاتلة بينما كان الأخير يجلس مع أصدقائه خارج سكن الطلاب قرب محطة القطار الرئيسية في المدينة، قبيل الساعة 11:30 مساءً في الأول من أغسطس 2025.

وبحسب الادعاء، فإن المتهم هاجم القاسم بسكين مطبخ بعد «أمسية من شرب الكحول وتعاطي المخدرات». وأقرّ المتهم أمام المحكمة بحيازة السلاح الأبيض، لكنه أنكر نية القتل، مدعياً أنه لوّح بالسكين للتخويف فقط.

كاميرات المراقبة تكشف لحظات المواجهة

عرضت المحكمة تسجيلات وثّقت اللحظات الأخيرة قبل الطعن، حيث ظهر المتهم مرتدياً سترة فسفورية، وهو يقترب من القاسم ويتبادل معه الحديث، قبل أن يبتعد ثم يعود ويدخل في مشادة كلامية.

وأفاد المتهم بأنه كان متوجهاً إلى محطة القطار بعد أن أمضى وقتاً في حانة، تناول خلالها عدداً من المشروبات الكحولية، إضافة إلى تعاطيه الكوكايين مرتين، على حد قوله. وزعم أنه حمل سكين مطبخ «للدفاع عن النفس» بسبب تعرضه لاعتداء سابق.

وقال أمام هيئة المحلفين إنه اعتقد أن القاسم كان سيؤذيه، فأخرج السكين «لإخافته»، غير أن اللقطات أظهرت الضحية وهو يركض قبل أن ينهار أرضاً متأثراً بإصابته.

طعنة في الرقبة ومحاولات إنقاذ لم تُجدِ

وخلال جلسة سابقة، أوضح ممثل الادعاء أن الطعنة أصابت رقبة الضحية بعمق 11.5 سنتيمتر، ما أدى إلى تمزق الوريد الوداجي وفقدان كميات كبيرة من الدم. وتدخل عدد من الأطباء الموجودين خارج أوقات عملهم لتقديم الإسعافات الأولية، إلا أن محاولات إنقاذه باءت بالفشل.

مؤبد إلزامي.. والقاضي يحدد الحد الأدنى

وبموجب القانون البريطاني، تُعد عقوبة القتل العمد السجن مدى الحياة كحكم إلزامي، على أن يحدد القاضي الحد الأدنى لفترة العقوبة، والتي قد تتراوح بين 25 و30 عاماً، وفقاً لملابسات القضية.

ومن المقرر أن تعلن المحكمة خلال جلسة لاحقة موعد النطق بالحكم النهائي على المدان، الذي لم يُبدِ أي انفعال لحظة إعلان الإدانة.