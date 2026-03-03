أعلن متحدث وزارة الدفاع، تعرّض السفارة الأمريكية في الرياض لهجوم بمسيّرتين بحسب التقديرات الأولية، ونتج عن ذلك حريق محدود وأضرار مادية بسيطة في المبنى.
السعودية: تعرض السفارة الأمريكية بالرياض لهجوم بمسيرتين
3 مارس 2026 - 03:37 | آخر تحديث 3 مارس 2026 - 03:48
«عكاظ» (الرياض)
The spokesperson for the Ministry of Defense announced that the American embassy in Riyadh was attacked by two drones according to initial estimates, resulting in a limited fire and minor material damage to the building.