مع تبقّي 10 أشهر على انطلاق البطولة الأهم للمنتخبات الوطنية للرجال في القارة، أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم واللجنة المحلية المنظمة صباح اليوم (الإثنين) برنامج مباريات كأس آسيا السعودية 2027.



ومن المقرر أن تُقام البطولة خلال الفترة من 7 يناير إلى 5 فبراير 2027 في ثلاث مدن هي الرياض وجدة والخُبر، ويحتضن استاد مدينة الملك فهد الرياضية في العاصمة الرياض مباراتي الافتتاح والنهائي، إلى جانب مباراة المنتخب المضيف بطل آسيا ثلاث مرات منتخب السعودية.



ويُعد الملعب الذي يتسع لـ72 ألف متفرج في الرياض الأكبر بين الملاعب الثمانية، إذ سيستضيف أيضاً أربع مباريات أخرى في دور المجموعات، بما في ذلك المباراة الثانية للمنتخب السعودي يوم 12 يناير، إضافة إلى مباراة دور الـ16 يوم 24 يناير، ومباراة في الدور ربع النهائي 29 يناير، قبل احتضان النهائي المرتقب بعد أسبوع.



في المقابل، يستضيف استاد جامعة الملك سعود، الذي يتسع لـ26 ألف متفرج، خمس مباريات في دور المجموعات إلى جانب مباراة في دور الـ16 يوم 25 يناير، بينما يحتضن استاد «المملكة أرينا»، الذي تبلغ سعته 26 ألف متفرج أيضاً، أربع مباريات في دور المجموعات، ومباراة في دور الـ16 يوم 22 يناير، وأخرى في الدور ربع النهائي 28 يناير.



وتستكمل مباريات الرياض على استاد جامعة الإمام محمد بن سعود، الذي يتسع لـ25 ألف متفرج، ويستضيف خمس مباريات في دور المجموعات ومباراة في دور الـ16 يوم 23 يناير، في حين يحتضن ملعب نادي الشباب، الذي تبلغ سعته 13 ألف متفرج، أربع مباريات في دور المجموعات ومباراة في دور الـ16 يوم 22 يناير.



وفي جدة، يستضيف استاد «الإنماء» بمدينة الملك عبدالله الرياضية، الذي يتسع لـ60 ألف متفرج ويُعد ثاني أكبر ملاعب البطولة، خمس مباريات في دور المجموعات، إلى جانب مباراة واحدة في دور الـ16 يوم 25 يناير، ومباراة في الدور ربع النهائي 28 يناير، وأخرى في الدور قبل النهائي 2 فبراير. كما سيحتضن استاد مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية، الذي يتسع لـ26 ألف متفرج، أربع مباريات في دور المجموعات ومباراة في دور الـ16 يوم 24 يناير.



وأخيراً، يستضيف ملعب الخبر، وهو الملعب الجديد المتطور الذي يتسع لـ45 ألف متفرج ويقترب من الاكتمال، مباريات في جميع أدوار البطولة باستثناء النهائي، بواقع أربع مباريات في دور المجموعات، ومباراة في دور الـ16 يوم 23 يناير، ومباراة في الدور ربع النهائي يوم 29 يناير، إضافة إلى استضافة أولى مباراتَي الدور قبل النهائي 1 فبراير.



وسيتم تأكيد مواجهات المباريات ومواعيد انطلاقها عقب سحب القرعة النهائية لكأس آسيا السعودية 2027، المقرر إقامتها مساء 11 أبريل 2026 في موقع الطريف التاريخي المدرج على قائمة التراث العالمي في الرياض، السعودية. ولا تزال هناك أربعة مقاعد متبقية في البطولة، سيتم حسمها عقب الجولة الأخيرة من التصفيات – الدور النهائي – 31 مارس الجاري.