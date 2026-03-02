انتزع فريق بايرن ميونخ فوزاً قاتلاً من مضيفه بوروسيا دورتموند بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت مساء أمس (السبت) على ملعب «سيغنال إيدونا بارك»، ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري الألماني «بوندسليغا».

دورتموند يفتتح

افتتح بوروسيا دورتموند أهداف الكلاسيكو في الدقيقة 26 عن طريق نيكو شلوتيربيك، ليشعل الأجواء في المدرجات.

انتفاضة بايرن

وانتفض بايرن ميونخ في الشوط الثاني، حيث قلب الطاولة لصالحه بهدفين من توقيع هاري كين في الدقيقتين 54 و70، وكان الهدف الثاني من ركلة جزاء.

وازدادت الإثارة في الدقائق الأخيرة، إذ أدرك دانييل سفينسون التعادل لصالح دورتموند في الدقيقة 83، قبل أن يعيد جوشوا كيميش التقدم للعملاق البافاري بعد أربع دقائق فقط.

ترتيب الفريقين

بهذه النتيجة، رفع بايرن ميونخ رصيده إلى 63 نقطة ليواصل الابتعاد بصدارة البوندسليغا، بينما تجمد رصيد بوروسيا دورتموند عند 52 نقطة في المركز الثاني.