في ظل ما تشهده منطقة الخليج من تطورات وانعكاسات للحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، أصدرت شرطة دبي بياناً حذّرت فيه من تصاعد محاولات احتيال تستغل الأوضاع الراهنة للإيقاع بالضحايا.

انتحال صفة رسمية للاستيلاء على البيانات

وأوضحت الشرطة أنها رصدت محتـالين ينتحلون صفة موظفين تابعين لـ«إدارة الأزمات في دبي»، ويدّعون ارتباطهم بشرطة دبي، بهدف الاستيلاء على بيانات الهوية الرقمية (UAE Pass) وبطاقة الهوية الإماراتية (EID).

وأكدت أن مشاركة هذه البيانات الحساسة تمكّن المحتالين من تنفيذ عمليات استبدال شريحة الاتصال (SIM Swap)، بما يتيح لهم السيطرة على الحسابات المصرفية عبر التطبيقات البنكية والاستيلاء على الأموال.

لا نطلب بيانات سرية عبر الهاتف

وشددت شرطة دبي على أنها لا تطلب إطلاقاً أي بيانات سرية أو رموز تحقق عبر الهاتف أو الرسائل النصية، محذّرة من الاستجابة لأي جهة تدّعي خلاف ذلك.

ودعت الجمهور إلى عدم مشاركة معلوماتهم الشخصية أو المصرفية مع أي جهة غير موثوقة، والإبلاغ الفوري عن أي محاولة احتيال عبر القنوات الرسمية، من خلال الاتصال على الرقم (901)، أو عبر منصة (ecrime) المخصصة لبلاغات الجرائم الإلكترونية