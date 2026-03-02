بعد الإعلان عن مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي في غارات أمريكية إسرائيلية، دخلت إيران أخطر مرحلة في تاريخها الحديث. الرجل الذي حكم البلاد من خلف الستار لأكثر من 3 عقود رحل فجأة، مما يفتح تساؤلات مصيرية حول مستقبل الحرب في المنطقة. هل يمهد مقتله لنهاية الصراع؟ أم يشعل مواجهة أوسع تمتد إلى جيران إيران والمنطقة بأسرها؟

الرجل الذي حكم إيران

علي خامنئي تولى منصب المرشد الأعلى عام ألفٍ وتسعمائةٍ وتسعةٍ وثمانين خلفًا لمؤسس الجمهورية روح الله الخميني. أمسك بمفاصل السلطة الدينية والعسكرية، وأصبح صاحب القرار النهائي في إيران، أعلى سلطة فوق الحكومة والرئاسة، وصاحب الكلمة الفصل في جميع مفاصل الدولة.

سنوات الغضب

شهد عهده أزمات داخلية متكررة، بدءًا باحتجاجات الطلبة عام ألفٍ وتسعمائةٍ وتسعةٍ وتسعين، مرورًا بأحداث الانتخابات عام ألفين وتسعة، ثم احتجاجات اقتصادية متلاحقة أثارت الشارع الإيراني.

قبضة من حديد

واجه المتظاهرين بسياسة القمع الأمني، اعتقالات واسعة، ومحاكمات صارمة، بالإضافة إلى سيطرة أمنية محكمة على الشارع، لتثبيت سلطة النظام ومنع أي تحدٍ مباشر للمرشد الأعلى.

عقيدة المواجهة

كرّس خامنئي عداءً واضحًا مع الولايات المتحدة واعتبرها خصمًا إستراتيجيًا دائمًا، كما تبنى موقفًا متشددًا تجاه إسرائيل. جعل المواجهة جزءًا أساسيًا من السياسة الخارجية، ودعم حلفاء إيران في المنطقة، موسعًا نفوذ بلاده عبر تحركات عسكرية وصاروخية.

رجل دين.. ومحاولة اغتيال

بدأ حياته رجل دين ثوريًا، وشارك في نشاطات معارضة للشاه، وتعرض للاعتقال قبل الثورة، كما أصيب في محاولة اغتيال مبكرة، ما ترك أثرًا دائمًا على صحته، لكنه لم يثنه عن الصعود إلى سلطة مطلقة.

إيران الحرس الثوري

اعتمد على الحرس الثوري لتثبيت نفوذه وتعزيز دوره في السياسة الداخلية والخارجية، ووسّع برامج الصواريخ والنفوذ الإقليمي، وربط بقاء النظام بالقوة والردع العسكري، مؤكدًا أن الأمن والاستقرار مرتبطان بالهيمنة العسكرية.

ما بعد خامنئي

مقتل علي خامنئي قد يهز النظام الإيراني، ويفتح صراعًا محتملاً على الخلافة داخل مؤسسات الحكم. كما يزيد التوتر الداخلي وقد يغيّر توازنات السياسة الخارجية، ويدفع المنطقة إلى مرحلة أكثر اضطرابًا، تجعل العالم يترقب بقلق الخطوة القادمة لإيران بعد رحيل المرشد الأعلى.