في إطار التزامها المستمر بتعزيز التواصل وبناء الشراكات، نظّمت شركة أسس حفل سحورها السنوي بحضور شركاء النجاح الذين شاركوها أهم المحطات والإنجازات، في أمسية عكست روح التعاون والثقة التي تجمع الشركة بشركائها.

وأُقيم السحور في OD Tower – OD Office I، أحد المشاريع الأيقونية لشركة أسس ضمن منظومة مشاريع OSUS Development في المنطقة، والواقع على طريق الملك سلمان بن عبدالعزيز عند تقاطع طريق أبي بكر الصديق، أحد المواقع الحيوية في شمال الرياض، حيث أصبح المشروع اليوم علامة بارزة في المشهد العمراني ويعكس رؤية تطويرية متكاملة تسهم في ترسيخ مكانة المنطقة كوجهة نوعية للمشاريع متعددة الاستخدامات.

ويحمل هذا الموقع بُعدًا خاصًا للشركة، إذ احتضن البرج سحور العام الماضي وهو في مرحلة الهيكل الإنشائي، ليعود هذا العام ويستضيف المناسبة ذاتها بعد اكتمال أعماله واستقرار كامل وحداته، في مشهد يعكس رحلة تحول واضحة من الفكرة إلى التنفيذ، ومن الرؤية إلى واقع متكامل.

وشكّل الحفل فرصة لتأكيد التزام أسس بتطوير مشاريع نوعية ترتكز على جودة التخطيط ودقة التنفيذ، وتسهم في بناء بيئات عمرانية متكاملة تواكب الحراك التنموي في المملكة.

كما مثّل السحور منصة لتعزيز الشراكات وفتح آفاق جديدة للتعاون، ضمن توجه الشركة لبناء علاقات طويلة المدى تقوم على الثقة والتكامل والعمل المشترك.

ويؤكد هذا الحدث استمرار "أسس" في ترسيخ حضورها كشريك فاعل في تطوير المشاريع النوعية، وتحويل الرؤى الطموحة إلى منجزات قائمة تعكس مكانتها المتنامية في القطاع.