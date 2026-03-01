تنفيذاً للتوجيه الكريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبناءً على ما عرضه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بشأن الموافقة على استضافة الأشقاء الخليجيين العالقين في مطارات المملكة من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجّه أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز الجهات المختصة بالمنطقة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لاستقبالهم وتأمين احتياجاتهم بصورة فورية.

وشملت التوجيهات تسخير الإمكانات الخدمية والصحية والإيوائية، والتنسيق المباشر بين الجهات الحكومية ذات العلاقة لضمان سرعة إنهاء الإجراءات وتقديم أعلى مستويات الرعاية والضيافة، بما يحقق سلامة وراحة الأشقاء خلال فترة استضافتهم.

ويأتي هذا التوجيه امتداداً لنهج القيادة الرشيدة في تعزيز التكامل الخليجي وترسيخ قيم الأخوة والتضامن الإنساني، وتجسيداً للدور الإنساني الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية في التعامل مع الحالات الطارئة وتقديم الدعم للأشقاء في مختلف الظروف.