وضع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) خطة بديلة في حال تأكد رسمياً انسحاب المنتخب الإيراني من مونديال 2026، الذي سينطلق بعد ثلاثة أشهر من الآن.



ويفتتح منتخب إيران مشواره في المونديال بمواجهة نيوزيلندا، قبل أن يلعب ضد بلجيكا، ثم يختتم مبارياته في دور المجموعات أمام مصر، في النصف الثاني من يونيو 2026، على أن تستضيف مدينة لوس أنجلوس الأمريكية مباراتين للمنتخب الإيراني، بينما تستضيف سياتل مواجهة إيران ضد مصر في 26 يونيو.



وتنص لائحة «فيفا» على أنه في حال انسحاب إيران من المونديال سيتم ترشيح منتخب من القارة الآسيوية، والأقرب المنتخب الإماراتي الذي حل ثالثاً في المجموعة الأولى من التصفيات الآسيوية، على أن يبقى جدول المباريات كما هو في المونديال، وسيحل المنتخب البديل في المجموعة السابعة نفسها مع مصر وبلجيكا ونيوزيلندا، ويشارك بشكل طبيعي وفق ترتيب المباريات.



من جانبه أكد الأمين العام للاتحاد الدولي لكرة القدم ماتياس غرافستروم، أنهم يراقبون الوضع الراهن بعد نشوب الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، مشدداً على أنهم في «فيفا» تركيزهم منصب على إقامة كأس عالم آمنة بمشاركة جميع المنتخبات.