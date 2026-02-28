تقدم محاميا أسرة مناعة محمد عبدالمنعم وأحمد سعيد، بدعوى قضائية أمام المحكمة الاقتصادية ضد صُنّاع مسلسل «مناعة» بطولة هند صبري، ووجها إنذاراً رسمياً إلى نقابة المهن التمثيلية، اعتراضاً على ما وصفاه باستخدام تفاصيل من حياة الأسرة دون الرجوع إليها أو الحصول على موافقة قانونية مسبقة.

الدفاع عن الحقوق

وأوضح محاميا الأسرة أن التحرك القانوني يأتي دفاعاً عن الحقوق الأدبية والمعنوية للأسرة، مشيرين إلى أن مسلسل «منّاعة» تضمّن إشارات تمس سمعة العائلة وتعرضها لأضرار مادية ومعنوية، لافتين إلى أن الدعوى تستهدف وقف ما اعتبراه انتهاكاً صريحاً للحقوق الشخصية، مع المطالبة بمحاسبة المسؤولين حال ثبوت وقوع ضرر.

صناع «منّاعة»: خيال درامي

في المقابل، قال مصدر من داخل مسلسل «منّاعة»، إن فريق العمل ليس على علم بالإجراءات القانونية المعلنة، مؤكداً عدم وجود رغبة لديهم في التعليق في الوقت الراهن.

وسبق أن أكد مؤلف العمل السيناريست عمرو الدالي، أن أحداث «منّاعة» تنتمي إلى الخيال الدرامي، ولا يوجد تشابه بينها وبين الواقع سوى في خط درامي واحد مستوحى من واقعة حقيقية، مشيراً الى أن بقية تفاصيل الأحداث لا تمت بصلة مباشرة إلى القصة الأصلية.